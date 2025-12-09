HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata da un drone mostra alcuni operai impegnati nella raccolta del ghiaccio nel tratto del fiume Songhua a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 9 dicembre 2025. La raccolta è in corso sui tratti ghiacciati del fiume nella “città del ghiaccio” cinese. I blocchi di ghiaccio raccolti qui saranno scolpiti per creare scivoli, castelli e altri monumenti nel capoluogo della provincia.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
