PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nei primi due mesi dell’anno sono state costituite in totale 8.631 nuove imprese a investimento estero in tutta la Cina, con un aumento del 14% su base annua, ha dichiarato oggi il ministero del Commercio.

Nello stesso periodo, gli investimenti diretti esteri (IDE) in uso effettivo nella Cina continentale hanno raggiunto un totale di 161,45 miliardi di yuan (23,43 miliardi di dollari), in calo del 5,7% su base annua.

A livello settoriale, gli afflussi di IDE hanno raggiunto i 47,52 miliardi di yuan nel settore manifatturiero e i 111,22 miliardi di yuan nel settore dei servizi.

Le industrie ad alta tecnologia hanno attirato 63,21 miliardi di yuan di investimenti diretti esteri durante il periodo, con un aumento del 20,4% su base annua, e pari al 39,2% del totale nazionale degli IDE.

Per quanto riguarda i Paesi di provenienza, gli investimenti effettivi in Cina provenienti dal Canada e dalla Svizzera sono aumentati rispettivamente del 210% e del 41,3% su base annua.

(ITALPRESS).