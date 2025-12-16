Cina: a Dunhuang lo spettacolo di danza sui “suoni antichi” della città (3)

DUNHUANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un coinvolgente spettacolo di danza intitolato “I suoni antichi di Dunhuang” è andato in scena a Dunhuang, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, il 15 dicembre 2025. Lo spettacolo, che fonde elementi tratti dai dipinti murali e dalle sculture di Dunhuang, presenta un palcoscenico dal design elaborato, proiezioni olografiche e danze mozzafiato.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).