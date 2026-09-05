CIXI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un robot umanoide con funzione di guida illustra il sito ai visitatori in un centro di addestramento dedicato nella città di Cixi, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 3 settembre 2026. A maggio, nel polo manifatturiero di Cixi è stato inaugurato un centro di addestramento per robot umanoidi, con 40 robot dotati di intelligenza artificiale incarnata già operativi. Progettato sulla base di scenari reali simulati provenienti da nove settori locali, tra cui elettrodomestici, automobili e industria tessile, il centro è in grado di generare ogni anno oltre 30.000 ore di dati industriali di alta qualità raccolti da macchine reali.

-Foto Xinhua-

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