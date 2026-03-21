Cina: a Changchun presentati simbolo e mascotte delle Universiadi Invernali 2027 (3)

CHANGCHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le mascotte “Ji Bing” e “Ji Xue” vengono presentate durante la cerimonia mondiale di presentazione dell’Universiade invernale di Changchun 2027, nella provincia nord-orientale cinese dello Jilin, il 21 marzo 2026. Per segnare i 300 giorni mancanti al via dell’Universiade invernale di Changchun 2027, sabato si è tenuta una cerimonia di presentazione del simbolo, dello slogan e delle mascotte dei Giochi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]