Cina: a Changchun presentati simbolo e mascotte delle Universiadi Invernali 2027 (3)

CHANGCHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le mascotte “Ji Bing” e “Ji Xue” vengono presentate durante la cerimonia mondiale di presentazione dell’Universiade invernale di Changchun 2027, nella provincia nord-orientale cinese dello Jilin, il 21 marzo 2026. Per segnare i 300 giorni mancanti al via dell’Universiade invernale di Changchun 2027, sabato si è tenuta una cerimonia di presentazione del simbolo, dello slogan e delle mascotte dei Giochi.

-Foto Xinhua-

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