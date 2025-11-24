Cina: 25 novembre lancio di navicella Shenzhou-22

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina prevede di lanciare la navicella Shenzhou-22 il 25 novembre dal Centro di Lancio Satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest del Paese, ha dichiarato lunedì la China Manned Space Agency (CMSA).
Il razzo vettore Long March-2F Y22, che sarà utilizzato per il lancio, è stato rifornito di propellente. L’equipaggio della missione Shenzhou-21 sta operando normalmente ed è in buone condizioni in orbita, ha aggiunto la CMSA.
(ITALPRESS).
