Cina: 25 novembre lancio di navicella Shenzhou-22

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina prevede di lanciare la navicella Shenzhou-22 il 25 novembre dal Centro di Lancio Satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest del Paese, ha dichiarato lunedì la China Manned Space Agency (CMSA).

Il razzo vettore Long March-2F Y22, che sarà utilizzato per il lancio, è stato rifornito di propellente. L’equipaggio della missione Shenzhou-21 sta operando normalmente ed è in buone condizioni in orbita, ha aggiunto la CMSA.

(ITALPRESS).