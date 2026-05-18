PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I musei in tutta la Cina hanno registrato 1,56 miliardi di visite nel 2025, mentre il numero totale di musei registrati a livello nazionale aveva raggiunto quota 7.188 alla fine dell’anno, secondo i dati ufficiali.
I dati sono stati diffusi oggi dall’Amministrazione nazionale per il patrimonio culturale durante un evento che si è tenuto in occasione della Giornata internazionale dei musei.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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