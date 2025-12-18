DUBAI (EMIRATI ARABI) (XINHUA/ITALPRESS) – La Zona di libero scambio (FTP) di Hainan, in Cina, è un “progetto lungimirante” e l’avvio delle sue operazioni doganali speciali segnala progressi verso un regime di libero scambio ad alto standard, ha dichiarato Samir Hamrouni, amministratore delegato della World Free Zones Organization (World FZO), in una recente intervista a Xinhua.

La World FZO, un’organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 2014 e con sede a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, è impegnata nella promozione dell’innovazione e dello sviluppo delle zone di libero scambio a livello globale.

L’FTP di Hainan giovedì ha avviato le operazioni doganali speciali, portando la quota di merci a dazi zero nel porto dal 21% al 74% e ampliando ulteriormente l’apertura di settori come il turismo, i servizi moderni e l’alta tecnologia: un passo importante nella strategia della Cina per un’apertura di alto livello nonostante il crescente protezionismo globale.

Avendo visitato quattro volte la provincia insulare più meridionale della Cina, Hamrouni ha affermato che Hainan “ha un futuro grandioso e brillante” e che l’istituzione dell’FTP pone l’isola nelle condizioni di diventare un polo competitivo a livello globale.

“Mi aspetto che questo cambiamento acceleri i flussi commerciali, rafforzi i settori del duty free e del turismo e attragga investimenti nella manifattura, nei servizi e nella logistica avanzata”, ha dichiarato l’amministratore delegato.

Secondo le statistiche della World FZO, si stima che nel mondo esistano oltre 3.000 zone e porti di libero scambio, dopo che la prima zona moderna di questo tipo prese forma nel 1959 presso l’aeroporto di Shannon, in Irlanda.

Hamrouni ha osservato che oggi le zone di libero scambio si sono trasformate in “nodi integrati” nelle catene di approvvigionamento regionali e globali, funzionando come hub per la logistica avanzata, il commercio digitale, i servizi ad alto valore aggiunto e le iniziative di sostenibilità.

I sistemi doganali digitali, l’automazione e i modelli di economia circolare plasmeranno la prossima generazione di queste zone, ha aggiunto l’amministratore delegato.

L’FTP di Hainan segnala l’impegno della Cina verso un’apertura istituzionale più profonda, e l’isola sta diventando un banco di prova su larga scala per norme commerciali, pratiche doganali moderne e ambienti imprenditoriali semplificati, ha affermato Hamrouni.

“Se avrà successo, il modello potrebbe ispirare riforme più ampie in tutta la Cina. A livello internazionale, rafforza l’intento della Cina di integrarsi più pienamente nelle catene globali del valore e di offrire agli investitori percorsi più chiari e prevedibili per entrare nel suo mercato”, ha aggiunto l’uomo.

Gli sforzi del Paese, ha sottolineato Hamrouni, innalzeranno le aspettative globali in termini di ambienti commerciali efficienti, digitali e trasparenti. Per le economie in via di sviluppo, l’esperienza di Hainan rappresenta sia un’opportunità che una pressione. “Quelle che modernizzeranno dogane, infrastrutture e quadri normativi saranno ben posizionate per integrarsi nelle catene globali potenziate del valore”.

Hamrouni ha inoltre affermato che Hainan dovrebbe continuare a rafforzare i propri collegamenti marittimi, aerei e digitali con l’ASEAN, l’Asia meridionale, il Pacifico e il Medio Oriente. Con le giuste partnership e una connettività logistica adeguata, l’isola potrebbe diventare una piattaforma naturale per la cooperazione regionale.

L’amministratore delegato ha infine dichiarato che la World FZO è pronta ad approfondire la cooperazione con Hainan attraverso formazione, consulenza politica, collaborazioni nella ricerca e collegamenti con la propria rete globale.

“Possiamo sostenere Hainan nel confrontare i propri progressi, adottare le migliori pratiche internazionali e interagire con zone di libero scambio e investitori di tutto il mondo”, ha concluso Hamrouni.

(ITALPRESS).