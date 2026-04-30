CCPIT, comunità imprenditoriali di Cina e Usa pronte a rafforzare la cooperazione

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le comunità imprenditoriali di Cina e Stati Uniti hanno mostrato una forte volontà di rafforzare la cooperazione. Lo ha dichiarato ieri in conferenza stampa Wang Guannan, portavoce del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale (CCPIT).

Nonostante un contesto esterno complesso e difficile, i dati mostrano chiaramente che le due economie restano profondamente interconnesse e che la cooperazione continua a essere il tema dominante, secondo il CCPIT.

Circa il 52% delle imprese a capitale statunitense intervistate in Cina prevede di registrare utili nel 2025, con un aumento di 6 punti percentuali rispetto all’anno precedente, mentre oltre la metà delle aziende intervistate continua a collocare la Cina tra le prime tre destinazioni globali per gli investimenti, ha affermato il CCPIT, citando il Libro bianco 2026 sulle imprese americane in Cina pubblicato dalla Camera di commercio americana in Cina (AmCham China).

Gli scambi commerciali in corso hanno inoltre confermato la resilienza dei legami economici bilaterali. Il CCPIT ha dichiarato di aver realizzato nel 2026 65 progetti relativi alla partecipazione di aziende cinesi a fiere o all’organizzazione di esposizioni negli Stati Uniti, per una superficie espositiva complessiva di 24.600 metri quadrati e con il coinvolgimento di oltre 1.600 imprese cinesi.

Quanto alla quarta edizione della China International Supply Chain Expo, Wang ha affermato che la partecipazione delle aziende statunitensi all’evento di quest’anno aumenterà ulteriormente. Attraverso l’expo, le imprese dei due Paesi approfondiranno la cooperazione in settori quali intelligenza artificiale, semiconduttori, tecnologie mediche e manifattura di fascia alta.

Il CCPIT continuerà a contribuire allo sviluppo stabile, sano e sostenibile delle relazioni tra Cina e Stati Uniti, ha concluso Wang.

(ITALPRESS)