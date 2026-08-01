Il “test di idoneità fisica” del Giappone. In un contesto segnato dall’aumento del costo della vita e da una pressione fiscale più elevata, il Partito Liberaldemocratico (LDP) al governo ha approvato una bozza di proposta per rivedere entro l’anno i tre principali documenti sulla sicurezza del Giappone. Il testo chiede un ulteriore aumento della spesa per la difesa e un incremento del tasso di copertura degli organici dei riservisti delle Forze di autodifesa (SDF), in vista di eventuali emergenze, suscitando diffuse proteste tra la popolazione.

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(XINHUA).