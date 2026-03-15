Cai e Wang portabandiera della Cina alla cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici

CORTINA D’AMPEZZO (XINHUA/ITALPRESS) – Il fondista e biatleta paralimpico Cai Jiayun e la curler in carrozzina Wang Meng saranno i portabandiera della Cina alla cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina, come annunciato oggi dalla delegazione cinese.

Cai, che ha conquistato per la Cina la prima medaglia d’oro di questi Giochi, ha ottenuto complessivamente tre ori nel biathlon a Milano-Cortina, vincendo l’individuale maschile, la sprint in piedi e l’inseguimento in piedi.

Wang, insieme al compagno di squadra Yang Jinqiao, ha conquistato la medaglia d’oro nel doppio misto di curling in carrozzina, evento introdotto per la prima volta ai Giochi Paralimpici invernali, segnando una storica svolta per la Cina.

– Foto Xinhua –

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