Aziende cinesi del settore delle due ruote presentano novità all’EICMA 2026 (2)

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone visitano lo stand del marchio cinese NIU durante l’83esima edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote (EICMA 2026) a Milano, il 3 novembre 2026. Diversi marchi cinesi del settore stanno presentando i loro nuovi prodotti e le tecnologie innovative all’evento, attirando l’attenzione dei visitatori provenienti da tutto il mondo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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