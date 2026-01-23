Automotive: in Cina rete di ricarica veicoli elettrici più grande al mondo (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Veicoli elettrici in ricarica presso una stazione di ricarica nella città di Yinchuan, nella regione autonoma del Ningxia Hui, nella Cina nord-occidentale, il 21 gennaio 2026. La Cina ha costruito la più grande rete di ricarica per veicoli elettrici al mondo, in grado di soddisfare la domanda di ricarica di oltre 40 milioni di veicoli a nuova energia, ha rivelato mercoledì dall’Amministrazione nazionale dell’energia (NEA).
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]