Automotive: in Cina rete di ricarica veicoli elettrici più grande al mondo (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un automobilista ricarica un veicolo elettrico a Taizhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 22 gennaio 2026. La Cina ha costruito la più grande rete di ricarica per veicoli elettrici al mondo, in grado di soddisfare la domanda di ricarica di oltre 40 milioni di veicoli a nuova energia, ha rivelato mercoledì dall’Amministrazione nazionale dell’energia (NEA).
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
