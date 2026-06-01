Allianz Bank, visione strategica e innovazione alla Convention annuale “Beyond The Horizon”

ROMA (ITALPRESS) – Allianz Bank Financial Advisors ha riunito oltre 2.300 Consulenti Finanziari e i migliori Agenti Allianz S.p.A. alla Convention annuale “Beyond The Horizon”, svoltasi giovedì 28 maggio presso il centro congressi Allianz MiCo di Milano. L’evento ha delineato la visione strategica della Banca per i prossimi anni, confermando il ruolo centrale della consulenza evoluta e della relazione con il cliente. “Andare oltre l’orizzonte significa dotarsi oggi delle competenze e della lucidità necessarie per prendere decisioni migliori, con responsabilità e visione – ha detto Paola Pietrafesa, Amministratore Delegato di Allianz Bank Financial Advisors -. ‘Beyond The Horizon’ non è solo il titolo della nostra Convention, ma rappresenta un impegno concreto: quello di accompagnare i nostri consulenti e i nostri clienti oltre la complessità, con strumenti evoluti, visione strategica e una relazione umana sempre più solida e consapevole. In uno scenario in continua trasformazione, il cliente non cerca solo risposte: cerca qualcuno di cui fidarsi. Per noi l’intelligenza artificiale può diventare un elemento centrale come leva abilitante per liberare tempo e valore, consentendo ai consulenti di dedicarsi ulteriormente alla relazione con il cliente. Proprio per questo nessuno strumento tecnologico potrà mai sostituire il ruolo del consulente finanziario”.

In un contesto caratterizzato da incertezza dei mercati, evoluzioni geopolitiche e accelerazione tecnologica, alla convention “Beyond The Horizon”, Allianz Bank ha quindi rafforzato il proprio posizionamento capace di coniugare innovazione, solidità patrimoniale e centralità della relazione all’interno del modello di business. I lavori sono stati aperti dall’intervento del Prof. Marcello Messori, Presidente di Allianz Bank, che ha tracciato il quadro degli attuali scenari macroeconomici e geopolitici, seguito dall’intervento di Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. e Vice Presidente di Allianz Bank, che ha condiviso la propria visione sul futuro di Allianz Bank e della sua rete. Nel suo intervento, Giacomo Campora ha commentato: “Allianz Bank è l’unica realtà in Italia in grado di offrire ai clienti – privati e corporate – l’intero spettro dei servizi del Gruppo Allianz, integrando consulenza finanziaria, gestione del patrimonio e copertura dei rischi d’impresa in un modello che pochi al mondo possono replicare con la stessa chiarezza e profondità”.

In seguito, la giornata si è articolata in quattro blocchi tematici – dalla visione strategica alla lettura degli scenari globali, dall’innovazione tecnologica al valore generato per clienti e stakeholder – con la presenza di ospiti di rilievo del mondo accademico, imprenditoriale e finanziario, affiancati da momenti di approfondimento sulle dinamiche geopolitiche e sui principali trend dei mercati. In questo contesto, si è inserito l’intervento di Alec Ross, Professore della Business School dell’Università di Bologna, che ha offerto una riflessione sul quadro geopolitico legandola all’impatto delle tecnologie emergenti, evidenziando l’importanza di interpretare e governare il cambiamento. Tra i momenti più rilevanti, il panel dedicato all’innovazione e all’intelligenza artificiale con la partecipazione di esperti di primo piano come il matematico Prof. Alfio Quarteroni, l’imprenditore tecnologico Andrea Conte, l’imprenditore digitale Silvio Pagliani e il neurologo Prof. Ugo Nocentini, che hanno offerto una lettura multidisciplinare delle trasformazioni in atto e delle loro ricadute sul mondo delle decisioni e della consulenza. È poi seguita la tavola rotonda, moderata da Andrea Cabrini, Direttore Class CNBC, su scenari geopolitici e mercati globali, con la partecipazione di esponenti di rilievo di alcuni degli Asset Manager Partner di Allianz Bank: Guido Maria Brera, Cofondatore e Presidente di Kairos, Enzo Corsello, Country Head Italy di Allianz Global Investors, Gabriele Foà, Portfolio Manager Strategie Credito Globale di Algebris e Adriano Nelli, Head of Italy di PIMCO. Ampio spazio è stato inoltre dedicato ai temi dell’innovazione operativa e del supporto alla Rete, con gli interventi di esponenti della Banca: Marco Fedi, CIO, Antonio Mocchi, COO e Fabio Corigliano, Responsabile Direzione Crediti. Nel corso dei loro interventi è stato evidenziato come l’evoluzione delle piattaforme tecnologiche e l’integrazione di soluzioni di intelligenza artificiale stiano contribuendo a semplificare i processi, aumentare l’efficienza operativa e supportare i consulenti nelle attività a maggior valore aggiunto. È stato inoltre presentato un rivoluzionario sistema di onboarding per la clientela, progettato per rendere l’esperienza ancora più fluida, digitale e orientata alla qualità della relazione.

Nel corso della mattinata sono stati poi approfonditi i temi legati all’evoluzione dell’offerta e del brand. Il Vice Direttore Generale e Direttore Wealth Management & Marketing Carlo Balzarini ha presentato “All Ways”, il modello di consulenza che ridefinirà il modo di lavorare dei consulenti, proiettandoli verso una consulenza aumentata. Grazie all’integrazione di soluzioni innovative come Aladdin WealthÖ? con altre piattaforme avanzate e potenziate dall’intelligenza artificiale, questo nuovo modello punta a costruire un ecosistema capace di generare valore aggiunto, valorizzando la relazione con il cliente attraverso un servizio sempre più evoluto e distintivo. In seguito, Mario Ruta, Vice Direttore Generale e Direttore Commerciale, nel suo intervento ha sottolineato come, nell’era dell’intelligenza artificiale, il vero vantaggio competitivo resti nella relazione di fiducia con il cliente e nella coesione del team: elementi che nessuna tecnologia potrà replicare. Ruta ho confermato la centralità della rete dei Financial Advisor, rafforzata costantemente con l’ingresso di nuovi professionisti. Tale fiducia è stata infatti riconfermata nei dati del primo trimestre 2026. A fine marzo, Allianz Bank ha registrato una Raccolta Netta Totale pari a 2.372 milioni di euro, di cui 1.966 milioni riconducibili alla raccolta qualificata (Risparmio Gestito e Vita), ponendosi al primo posto nella classifica di riferimento per singoli istituti. Inoltre, in quest’ultimo segmento, la Banca guida la classifica – sia per gruppi sia per singoli istituti – con una raccolta netta pro capite di 0,8 milioni di euro.

Il momento conclusivo della Convention è stato dedicato alla responsabilità sociale. L’Amministratore Delegato di Allianz Bank, Paola Pietrafesa, ha accolto sul palco lo chef 2 stelle Michelin, Antonio Guida, accompagnato dalla moglie Luciana Lombardi, impegnati nel progetto solidale “Fiori Rari”, fondazione realizzata in collaborazione con F.I.Do (Fondazione Italia per il Dono), nata per sostenere bambini con disabilità e le loro famiglie. Una testimonianza concreta che ha richiamato la platea ai valori dell’impegno sociale e della vicinanza alla comunità. La giornata è stata condotta dalla giornalista Mia Ceran e animata dalla presenza del comico Max Giusti. Allianz Bank afferma così il proprio percorso evolutivo mostrandosi una realtà capace di guardare lontano e, allo stesso tempo, di tradurre la visione in azioni concrete a supporto della propria Rete, della clientela e della comunità, con l’obiettivo di costruire il futuro con più fiducia e consapevolezza.

– foto ufficio stampa Allianz –

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