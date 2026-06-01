Marianna Plafoni nominata Regional Manager Centro di UniCredit

ROMA (ITALPRESS) – Marianna Plafoni è stata nominata Regional Manager Centro di UniCredit e avrà la responsabilità sulle attività Corporate, Private e Retail della Banca in Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

Marianna Plafoni sarà affiancata da Alberto Colombo, Responsabile Retail Centro di UniCredit, da Enrico Batini, Responsabile Corporate Centro di UniCredit e da Simone Maccaferri, Responsabile Private Centro di UniCredit.

“L’Italia, e le 7 Region che la compongono, giocano un ruolo centrale nelle strategie del nostro Gruppo e i passi che compiamo ogni giorno hanno come obiettivo l’eccellenza, così da permetterci di valorizzare appieno la forza di un modello di business paneuropeo perfettamente integrato, che non ha eguali” ha dichiarato Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit.

Marianna Plafoni, 49 anni, vanta una consolidata esperienza nel Gruppo UniCredit. Nel suo percorso professionale ha costruito una solida esperienza nel business ricoprendo numerosi ruoli di responsabilità tra i quali Head of Planning Region Nord Est, Area Manager Private Trentino Alto Adige, Area Manager Private Emilia Romagna, Head Private Region Sud e come ultimo incarico Head of Retail Italy.

-Foto ufficio stampa UniCredit-

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