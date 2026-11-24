ROMA (ITALPRESS) – L’evoluzione dei pagamenti al servizio delle persone al centro del Salone dei Pagamenti che prende avvio oggi e proseguirà fino a giovedì. Giunto all’undicesima edizione, l’evento internazionale di riferimento per l’innovazione nel settore riunirà istituzioni, banche, imprese, società di servizi, startup, fintech e professionisti per confrontarsi sulle sfide e le opportunità del mercato, tra innovazione, competitività e servizi sempre più integrati.

La sessione plenaria di apertura vedrà gli interventi del presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, del direttore generale dell’Abi, Marco Elio Rottigni, e della vice direttrice generale della Banca d’Italia, Chiara Scotti.

“Questo non è un Salone dei pagamenti come i precedenti. Siamo sempre convintamente favorevoli all’Euro digitale e a circuiti europei indipendenti di carte di credito e di debito. Ora viviamo una situazione di pre-emergenza, difronte all’offensiva martellante non solo di hacker, ma di squadroni di pirateria tecnologica che, soprattutto in Usa e in Europa, attaccano sempre più continuamente i vari sistemi di alta sensibilità. Questi squadroni di pirateria digitale hanno attaccato, talvolta vittoriosamente, perfino ospedali del sangue e linee aree e anche banche in Usa”, ha detto Patuelli.

“Le banche in Europa e in Italia sono fra gli obiettivi prioritari degli squadroni di pirateria digitale, difronte ai quali le banche, i centri tecnologici e gli istituti di moneta elettronica investono risorse sempre crescenti, in una continua lotta che implica spese infinite in cyber security e in formazione del personale. Ringraziamo innanzitutto la Banca d’Italia e la Bce per le lungimiranti indicazioni e tutti gli organi e organismi di sicurezza per il comune continuo impegno. Gli infiniti costi e gli impegni bancari e finanziari per la sicurezza tecnologica sono a difesa dei risparmiatori, delle libertà economiche e dei sistemi di pagamento. È opportuno – ha aggiunto – che tutte le Istituzioni siano pienamente consapevoli di tutti questi sforzi del mondo bancario e finanziario innanzitutto per la libertà e la sicurezza. Gravano sul mondo bancario e finanziario anche gli investimenti per i privati circuiti europei di pagamenti e per la diffusione dell’Euro digitale in Italia. Infatti, mentre la Banca Centrale Europea-Sistema Europeo di Banche Centrali sta predisponendo la nascita dell’Euro digitale, in conformità alle decisioni delle Istituzioni europee, l’Euro digitale sarà diffuso soprattutto dalle banche. Nel disegno di legge di Bilancio per il 2027, non sono previste risorse a favore delle banche per la introduzione e diffusione dell’Euro digitale che sarà un servizio offerto a tutti e che dovrebbe essere incentivato e certamente non tassato”.

“Inoltre occorre constatare e combattere l’offensiva di truffe digitali che si è recentemente sviluppata a danno soprattutto dei risparmiatori. Per combattere queste nuove truffe, che si schermano perfino dietro fasulle insegne di autorevoli organismi della Repubblica, occorre innanzitutto constatare che esse sono molto cresciute dopo l’introduzione obbligatoria del bonifico istantaneo che è certamente un’importante innovazione, ma che, essendo irrevocabile, viene sfruttata ampiamente proprio dai truffatori. Chiediamo, quindi, alle Istituzioni competenti che sia fatta tempestivamente una verifica sull’esperienza del bonifico istantaneo per introdurre le necessarie misure per prevenire le truffe”, ha concluso.

Il direttore generale Rottigni ha sottolineato come “l’evoluzione delle abitudini di pagamento continua ad accelerare, accompagnata dalla crescente diversificazione degli strumenti e dalla trasformazione dei servizi, sempre più integrati e personalizzati. È il segnale di una trasformazione che, in una dimensione sempre europea e sempre più internazionale, sta ridefinendo il rapporto tra persone, imprese, pubblica amministrazione e servizi finanziari, aprendo nuove opportunità in termini di efficienza, accessibilità e innovazione. In questo contesto, il Salone dei Pagamenti si conferma il principale appuntamento annuale di confronto per il settore con una rilevanza sempre più ampia per tutti gli attori dell’ecosistema dei pagamenti. Un’occasione per comprendere le tendenze emergenti, favorire il dialogo e contribuire a costruire il futuro dei pagamenti digitali, in Italia, in Europa e a livello globale”.

L’edizione 2026, che ha il patrocinio della Commissione Europea, dell’European Payments Council e di AGID – Agenzia per l’Italia Digitale, e con la partecipazione di ITA – Italian Trade Agency, si sviluppa attorno al tema “Payvolution People”, ovvero le persone al centro dell’evoluzione dei pagamenti. In un contesto caratterizzato da intelligenza artificiale, digitalizzazione e nuove infrastrutture, il Salone sarà un’occasione di confronto sulle trasformazioni in atto nel settore e sulle opportunità offerte dall’innovazione per cittadini, imprese e operatori. Il programma si svilupperà intorno a quattro aree tematiche: l’evoluzione dell’esperienza di pagamento, i nuovi ecosistemi di collaborazione tra banche, imprese e fintech, le innovazioni nelle infrastrutture e negli strumenti di pagamento, e il tema della fiducia, con particolare attenzione a cybersecurity, prevenzione delle frodi e identità digitale.

– Foto Ipa Agency –

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