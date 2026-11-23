ROMA (ITALPRESS) – Everli Global Holdings, Inc. (Nasdaq: EVRL, EVRLW), il marketplace multi-insegna per la spesa online che porta i supermercati preferiti dagli italiani sullo smartphone e fino alla porta di casa dei clienti, annuncia il completamento della business combination con Melar Acquisition Corp. I. La Società inizia il proprio percorso da società quotata con un’ambizione chiara: diventare la principale piattaforma tecnologica per la spesa in Italia e portare il proprio modello in nuovi mercati in Europa e negli Stati Uniti. “La spesa alimentare è l’acquisto più importante e più frequente di ogni famiglia, e in Italia avviene ancora in larghissima parte offline. E’ questa la nostra opportunità – ha dichiarato Salvatore Palella, Presidente e Amministratore Delegato di Everli -. Entriamo nella corsa all’intelligenza artificiale nel campo che conosciamo meglio: la spesa settimanale. Lo shopping agentico – un assistente che conosce la tua famiglia, compone il carrello nei negozi di cui ti fidi e riordina i prodotti prima che finiscano – sta arrivando nella spesa alimentare, e un marketplace multi-insegna come Everli è costruito proprio per questo. In Italia l’online ha ampi margini di crescita e intendiamo guidare questa crescita. Prevediamo di portare il nostro modello in altri mercati europei e negli Stati Uniti”.

La business combination è stata approvata dagli azionisti di Melar nel corso dell’assemblea generale straordinaria tenutasi il 22 ottobre 2026. In relazione al closing, Melar ha trasferito la propria sede legale dalle Isole Cayman allo Stato del Nevada e ha modificato la propria denominazione in “Everli Global Holdings, Inc”.

Everli nasce nel 2014 da un’idea semplice: le persone vogliono la comodità di fare la spesa online senza rinunciare ai negozi, alle marche e ai prezzi su cui già fanno affidamento. Oggi Everli è uno dei nomi più conosciuti della spesa online in Italia: collabora con le principali catene di supermercati e con negozi specializzati per riunire il loro intero assortimento in un’unica app. Come funziona l’app Everli:

– Scegli i tuoi negozi: I clienti sfogliano gli scaffali reali dei supermercati vicino a casa e possono fare la spesa in più di un negozio nella stessa sessione.

– Riempi il carrello: Everli mostra l’intero assortimento di ogni insegna, compresi prodotti freschi, specialità locali e le marche che le famiglie già acquistano.

– Scegli la fascia di consegna: Le fasce orarie in giornata si adattano agli impegni di lavoro, scuola e famiglia.

– Al resto pensa il personal shopper: Uno shopper Everli qualificato sceglie ogni prodotto in negozio, ne verifica la freschezza, concorda con il cliente nell’app eventuali sostituzioni e consegna la spesa direttamente a casa.

Everli non possiede scorte, magazzini nè dark store. Collabora invece con le insegne di cui gli italiani già si fidano e offre loro un canale digitale chiavi in mano, senza i costi di doverne costruire uno. Questo approccio asset-light permette a Everli di crescere insieme alla rete di punti vendita dei propri partner anzichè in funzione del proprio capitale, e rende il modello facilmente replicabile in nuove città e nuovi Paesi.

La piattaforma proprietaria di Everli aggrega in tempo reale i cataloghi delle diverse insegne, gestisce disponibilità e sostituzioni negozio per negozio, e ottimizza i percorsi e raggruppa gli ordini per la propria rete di shopper. Questi dati trasversali alle insegne sono la base della fase successiva: raccomandazioni basate sull’intelligenza artificiale, sostituzioni più intelligenti e, nel tempo, assistenti di shopping agentico in grado di pianificare il carrello di una famiglia, confrontare i negozi e riordinare automaticamente i prodotti di uso quotidiano. Poichè Everli è già presente su numerose insegne e dispone di molti anni di dati sulla spesa dei propri clienti, la Società ritiene di essere ben posizionata per portare la spesa agentica ai consumatori italiani.

In Italia la penetrazione della spesa online resta inferiore a quella della maggior parte dei principali mercati europei, lasciando ampi margini di crescita. La priorità di Everli è consolidare la propria leadership sul mercato italiano aggiungendo nuovi partner retail, rafforzando le relazioni con i marchi e introducendo nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Forte della quotazione negli Stati Uniti e di un modello asset-light facilmente replicabile, la Società intende inoltre valutare l’espansione in altri mercati europei e, nel tempo, negli Stati Uniti.

Everli approda sui mercati pubblici con un management team che unisce una profonda esperienza operativa nella spesa alimentare in Italia a competenze sui mercati dei capitali statunitensi, sotto la supervisione di un Consiglio di Amministrazione strutturato per la governance di una società quotata.

Management: Salvatore Palella, Presidente e Amministratore Delegato – definisce la strategia della Società e guida l’agenda di crescita, partnership ed espansione;

Ethan Walfish, Chief Financial Officer – guida finanza, reporting e allocazione del capitale, con 10 anni di esperienza nei mercati dei capitali e in società quotate;

Tony Sklar, Chief Strategy Officer e Responsabile Investor Relations – guida la strategia aziendale, le relazioni con i mercati dei capitali e la comunicazione con gli investitori;

Jonathan Hannestad, Chief Operating Officer e Amministratore Delegato di Everli S.p.A. – gestisce l’operatività quotidiana in Italia, comprese le partnership con le insegne, la rete di shopper e la roadmap di prodotto.

Consiglio di Amministrazione – cinque membri, in maggioranza indipendenti: Salvatore Palella – Presidente; Tony Sklar – Consigliere;

Guy Adani – Consigliere indipendente e Presidente dell’Audit Committee. Guy è uno dei “Fast Money Five” originali del programma Fast Money della CNBC;

Michael Montagano – Consigliere indipendente; Michael è CEO di Dog Haus, una delle catene di ristorazione a più rapida crescita negli Stati Uniti, e porta in Consiglio la sua leadership e la sua esperienza nel settore dei beni di consumo;

Adam Bistritzky – Consigliere indipendente. Adam è Director nell’Investment Banking di Barclays Investment Bank.

“Abbiamo costruito un Consiglio di Amministrazione e un management team pensati per la prossima fase di crescita di Everli”, ha dichiarato Palella. “I nostri consiglieri indipendenti portano la supervisione e l’esperienza che gli investitori dei mercati pubblici si aspettano, e il nostro team esecutivo è concentrato su un solo obiettivo: l’esecuzione”.

– Foto ufficio stampa Everli –

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