ROMA (ITALPRESS) – Regioni e Province autonome tengono gli equilibri di bilancio e riducono i debiti finanziari, ma restano sotto pressione sul fronte della sanità e faticano a trasformare le risorse stanziate in cantieri e investimenti reali. È la fotografia scattata dalla Corte dei conti nella Relazione sulla gestione finanziaria per il triennio 2023-2025, approvata dalla Sezione delle autonomie. Secondo i magistrati contabili, i conti rispettano nel complesso i vincoli di finanza pubblica, ma serve prudenza per garantire la tenuta nei prossimi anni. Nel triennio le entrate tributarie sono cresciute dell’8%, ma aumentano in modo significativo anche i crediti ancora da incassare (+30,7%), segnale che la riscossione va resa più efficace. Sul fronte delle uscite, crescono sia la spesa corrente (+8,2%) sia le risorse destinate agli investimenti (+29,7%), ma resta il nodo della capacità delle amministrazioni di realizzare concretamente le opere programmate.

Il capitolo più delicato riguarda la sanità, che assorbe la fetta principale dei bilanci regionali: i fondi per il Servizio sanitario nazionale sono aumentati del 5,9% rispetto al 2023, ma non bastano a coprire l’aumento dei costi e della domanda di cure, mentre restano marcati i divari tra territori nella qualità e nell’accesso ai servizi. Positivo invece il calo del debito legato ai finanziamenti (-8,4%), accompagnato da tempi regolari nei pagamenti alle imprese fornitrici e da un rafforzamento del patrimonio. La Corte sottolinea infine l’importanza della riforma della contabilità accrual per rendere i bilanci pubblici ancora più trasparenti e leggibili.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).