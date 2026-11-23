WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha votato all’unanimità il reintegro di Jensen Huang alla guida della società, come presidente e amministratore delegato, con effetto immediato. Huang torna inoltre a far parte del board, meno di due settimane dopo le sue dimissioni, presentate il 12 novembre. Lo ha annunciato il gruppo statunitense in una nota.

La decisione è stata presa dopo una serie di colloqui con Huang, al termine dei quali il consiglio ha espresso fiducia nella sua trasparenza e nella sua capacità di guidare l’azienda.

La notizia ha provocato un forte rialzo del titolo a Wall Street. Le azioni Nvidia sono balzate fino al 33% dopo l’annuncio, mettendo a segno il maggiore rialzo percentuale dal novembre 2016, secondo i dati riportati dai media finanziari.

Il presidente Donald Trump aveva già sollecitato pubblicamente il ritorno di Huang, scrivendo su Truth Social: “Spero che il consiglio di amministrazione di Nvidia riassuma Jensen Huang. Sarebbe la cosa migliore per la società e anche per gli Stati Uniti”. Il presidente aveva già espresso sostegno al manager nei giorni scorsi, invitando il board a concedergli una seconda possibilità. “Il Consiglio di Amministrazione di Nvidia ha preso la decisione corretta e opportuna”, ha scritto ora su Truth.

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(ITALPRESS).