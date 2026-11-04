A Roma un evento di scambio poetico e culturale tra Cina e Italia (1)

ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – Delle studentesse mostrano dei costumi tradizionali cinesi durante un evento di scambio poetico e culturale tra Cina e Italia alla Marymount International School Rome, a Roma, il 3 novembre 2026. L’evento si è svolto qui ieri, con esibizioni di danza, kung fu e recitazione di poesie, oltre ad attività pratiche di arti popolari tradizionali cinesi come la calligrafia e la stampa a sfregamento.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]