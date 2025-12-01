A Montecarlo i World Athletics Awards (3)

MONTECARLO (MONACO) (XINHUA/ITALPRESS) – Il campione mondiale svedese di salto con l’asta Armand Duplantis posa con il premio Atleta mondiale dell’anno maschile e con il premio Atleta dell’anno maschile nelle gare di pedana durante i World Athletics Awards 2025 a Montecarlo, il 30 novembre 2025.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
