A Hangzhou una fiera sul patrimonio culturale per il Capodanno cinese (2)

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un cittadino osserva opere di intaglio della carta durante una fiera dedicata al patrimonio culturale immateriale e ai prodotti del Capodanno cinese a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 24 gennaio 2026. Inaugurato sabato a Hangzhou, l’evento unisce festeggiamenti tradizionali e tendenze moderne, offrendo ai visitatori un’esperienza coinvolgente tra artigianato culturale, shopping per le festività ed esibizioni folkloristiche.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
