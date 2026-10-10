A Genova il 12 ottobre torna la Cerimonia Colombiana tra tradizione e innovazione

GENOVA (ITALPRESS) – Genova si prepara a celebrare Cristoforo Colombo con un ricco programma di iniziative che culminerà lunedì 12 ottobre nella tradizionale Cerimonia Colombiana, appuntamento che ogni anno rende omaggio alla figura del grande navigatore e al legame tra Genova, la sua storia e il suo ruolo internazionale. “La Cerimonia Colombiana è un appuntamento della tradizione cittadina che ogni anno rinnova il legame di Genova con la propria storia e con i liguri nel mondo – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – Quest’anno il programma offre l’occasione per avvicinare cittadini e studenti al lavoro di chi si occupa di ricerca e alle trasformazioni che le nuove tecnologie portano nelle nostre vite. Il coinvolgimento delle scuole è particolarmente prezioso: conoscere il passato e avere gli strumenti per comprendere il presente aiuta le nuove generazioni a guardare con maggiore consapevolezza al futuro. Il mio ringraziamento va alle istituzioni, alle associazioni e a tutte le persone che contribuiscono a questa giornata, rendendola un momento di partecipazione e di incontro per la città”.

Le celebrazioni prenderanno il via alle 15.15 alla Casa di Colombo con la deposizione della corona e gli interventi istituzionali, alla presenza dei gruppi storici genovesi, in collaborazione con A Compagna e il Consolato degli Stati Uniti d’America di Genova. Alle 16,30, nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, si svolgerà la Cerimonia Colombiana, che si aprirà con i saluti istituzionali e con il tradizionale momento dedicato ai Liguri nel mondo. Alla cerimonia per le Celebrazioni Colombiane parteciperà il Ministro del Turismo, On. Gianmarco Mazzi in rappresentanza del Governo

Tra i momenti centrali della giornata, il 52° Convegno Colombiano “Navigatori del Futuro”, organizzato dall’Istituto Internazionale delle Comunicazioni (IIC). Il tema scelto per questa edizione, “Dalla scoperta dell’America alle scoperte del XXI secolo: intelligenza artificiale, robotica e spazio”, propone una riflessione sul rapporto tra esplorazione, ricerca e innovazione. Scienziati, ricercatori ed esperti provenienti da diversi ambiti si confronteranno in un dibattito che unirà scienza, tecnologia, cinema, immaginazione e riflessione etica. Il programma alternerà interventi di carattere scientifico e divulgativo a momenti musicali e alla proiezione di alcune sequenze cinematografiche curate dal Cinema Sivori. Interverranno Riccardo Genova, presidente dell’Istituto Internazionale delle Comunicazioni, Alberto Diaspro, scienziato e professore dell’Università di Genova, Alessandro Giacobbe, amministratore di Circuito Cinema Genova, Alessandra Sciutti dell’Istituto Italiano di Tecnologia e Luca Caviglione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Nel corso della cerimonia saranno inoltre premiati gli studenti vincitori del concorso di idee dedicato agli istituti scolastici genovesi intitolati a Cristoforo Colombo. Spazio anche alla valorizzazione della figura del navigatore attraverso il progetto “Immagini e immaginario su Cristoforo Colombo”, promosso dal Centro Studi Colombiano, con la presentazione del concorso internazionale rivolto alle scuole di Genova, della Liguria, dell’Italia e dell’estero e la proclamazione degli istituti vincitori. La giornata sarà quindi arricchita dal tradizionale conferimento dei Premi Colombiani, la Medaglia Colombiana, il Premio Internazionale delle Comunicazioni e il Premio Internazionale dello Sport. Tra i momenti più significativi della cerimonia anche l’offerta dell’olio da parte del Comune di Quiliano per la lampada votiva che arde presso le ceneri di Cristoforo Colombo nel Faro di Santo Domingo e il conferimento della Medaglia della Città di Genova alla memoria di Fausto Cuocolo. Le celebrazioni saranno accompagnate da un articolato calendario di iniziative culturali e divulgative rivolte a cittadini, studenti e famiglie. Domenica 11 ottobre, in occasione di F@Mu – Famiglie al Museo, la Casa di Colombo ospiterà l’attività “Messaggi in bottiglia: l’avventura dei quattro viaggi di Colombo”, una speciale caccia al tesoro itinerante nel centro storico dedicata a bambini e accompagnatori.

Nella stessa giornata il Galata Museo del Mare proporrà l’iniziativa “Colombo e l’America: un viaggio alla scoperta dei sapori”, percorso interattivo tra storia, giochi e curiosità dedicato ai prodotti alimentari giunti in Europa dal continente americano.

Sempre l’11 ottobre partirà dalla Casa di Colombo la 35ª edizione del Corteo Storico Colombiano, organizzata dal Comitato Nazionale per Colombo. Il corteo attraverserà il centro cittadino fino al Porto Antico con spettacoli musicali, esibizioni di danza, sbandieratori e rievocazioni storiche. Il 14 e 15 ottobre l’Archivio di Stato di Genova esporrà eccezionalmente il testamento di Cristoforo Colombo e la lettera a lui rivolta dai Protettori di San Giorgio. Dal 16 al 21 ottobre la Biblioteca Berio ospiterà la mostra “A regola d’Arte. Genova nei manoscritti di arti e mestieri”, dedicata alla vita delle corporazioni e delle attività professionali cittadine tra Medioevo ed età moderna.

Dal 19 al 21 ottobre, sempre alla Biblioteca Berio, il pubblico potrà partecipare agli incontri “I bibliotecari raccontano i libri delle Arti”, ospitati nella Sala dei Chierici. Con un programma che unisce memoria storica, cultura, ricerca scientifica e partecipazione cittadina, Genova rinnova così il proprio omaggio a Cristoforo Colombo, valorizzando una figura che continua a rappresentare lo spirito di esplorazione, conoscenza e apertura al mondo.

– Foto ufficio stampa Comune di Genova –

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