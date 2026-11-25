ROMA (ITALPRESS) – SANA Food rafforza nel 2027 il proprio posizionamento come piattaforma B2B dedicata all’alimentazione di qualità per il fuori casa, mettendo in relazione produzione, distribuzione, ristorazione e retail specializzato. Dietro ogni prodotto di qualità c’è una storia fatta di territori, identità, competenze e saperi. Un patrimonio che oggi incontra una nuova cultura alimentare, sempre più attenta alla sostenibilità delle produzioni, al benessere e alla consapevolezza delle scelte di consumo. Per chi opera nella ristorazione e nel retail specializzato, conoscere queste trasformazioni significa intercettare nuove esigenze, individuare prodotti distintivi e costruire proposte capaci di rispondere a un mercato in evoluzione.

Da questa dinamica del settore e dalla crescente attenzione verso produzioni di valore prende forma SANA Food, anche per l’edizione 2027 patrocinata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

L’edizione 2027 che si terrà dal 21 al 23 febbraio presso BolognaFiere, è stata presentata al Masaf alla presenza, tra gli altri, da Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere; Maria Grazia Mammuccini, presidente di FederBio; Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia; Paolo De Castro, presidente di Nomisma; Eleonora Iacovoni, direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare del Masaf.

La manifestazione di BolognaFiere riunirà professionisti dell’Horeca, del risto-retail e del commercio specializzato intorno a un’offerta espositiva che racconta la ricchezza e la varietà dell’agroalimentare italiano: dal biologico e biodinamico alle proposte vegetariane e vegane, dai prodotti funzionali alle eccellenze certificate DOP, IGP e STG, fino alle specialità artigianali e gourmet che contribuiscono alla salvaguardia della biodiversità e dei territori. Una vetrina per scoprire nuove realtà produttive, incontrare aziende e buyer, sviluppare relazioni commerciali, con uno sguardo attento anche alle imprese agricole che coniugano qualità e responsabilità sociale attraverso progetti di inclusione, reinserimento lavorativo e valorizzazione dei terreni confiscati alla criminalità organizzata.

La qualità alimentare si costruisce anche attraverso relazioni, visioni condivise e impegno comune. In questa prospettiva si inserisce la sinergia con Slow Food Italia, che per il secondo anno consecutivo affiancherà SANA Food portando in fiera i produttori delle reti Slow Food e un programma di incontri tematici e degustazioni dedicati alle eccellenze del Made in Italy. Confermate le partnership con FederBio, impegnata nella promozione del biologico e delle filiere certificate, eque e sostenibili, e con V-Label Italia, il marchio internazionale di riferimento per l’identificazione dei prodotti vegetariani e vegani. Per il terzo anno consecutivo SANA Food si svolgerà in contemporanea con Slow Wine Fair, la manifestazione internazionale B2B dedicata al vino buono, pulito e giusto che BolognaFiere organizza da sei edizioni in collaborazione con Slow Food.

“SANA Food, anche per l’edizione 2027 patrocinato dal MASAF, si conferma un appuntamento di riferimento per valorizzare produzioni distintive che raccontano la biodiversità dei territori, la qualità e la ricchezza del nostro agroalimentare. L’Italia è un punto di riferimento a livello internazionale sia per i prodotti a denominazione di origine, sia per il settore biologico e biodinamico. Il ministero conferma il proprio impegno per tutelare e consolidare un punto di forza della nostra agricoltura. L’Italia è leader in Ue per numero di aziende bio e la percentuale della superficie coltivata con metodo biologico è ben oltre la media europea. Crescono, inoltre, consumi ed esportazioni. Un trend positivo che potrà avere ulteriore slancio grazie al nuovo Marchio biologico italiano che avrà risalto in questa importante vetrina”, afferma Luigi D’Eramo, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

“Con SANA Food vogliamo valorizzare le imprese agroalimentari italiane che investono nella qualità, nella sostenibilità e nel legame con i territori, offrendo loro nuove opportunità di crescita sui mercati nazionali e internazionali – spiega Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere -. La contemporaneità con Slow Wine Fair, il patrocinio del MASAF, le partnership con FederBio e Slow Food e il supporto di ICE Agenzia ci permettono di promuovere una visione integrata dell’agroalimentare di qualità. Quest’anno rafforziamo la vocazione B2B della manifestazione anche grazie alla collaborazione di ICE Agenzia, che porterà a Bologna oltre 300 buyer strategici da più di 30 Paesi, e apriamo il confronto con la Ristorazione Collettiva, un settore fondamentale per la salute, la sostenibilità e l’educazione alimentare. Il nostro obiettivo è consolidare il ruolo di SANA Food come piattaforma capace di coniugare cultura del cibo, innovazione e concrete opportunità di business”, conclude.

-Foto xb1/Italpress-

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