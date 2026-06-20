Xinhua: deficit commerciali da soli non definiscono legami Cina-Ue

PECHINO (CINA) (XINHUA) – Mentre l’Unione europea si muove per innalzare barriere commerciali contro la Cina per il timore di un deficit crescente, non dovrebbe essere trascurata una realtà importante: gli squilibri commerciali da soli non colgono l’intera complessità di questa cruciale relazione economica, né offrono una soluzione per ripristinare la competitività dell’Europa.

Concentrarsi soltanto sul deficit rischia di far perdere di vista le realtà più ampie dei legami economici tra Cina e Ue. Le statistiche commerciali registrano il movimento delle merci, ma non riflettono pienamente la distribuzione del valore e dei benefici lungo le catene di approvvigionamento globali. Una quota considerevole del commercio Cina-Ue è generata da aziende europee che operano in Cina. Sebbene i prodotti fabbricati da queste aziende siano registrati come esportazioni cinesi, gran parte dei profitti, dei benefici tecnologici e del valore per gli azionisti finisce in ultima analisi alle imprese europee.

Non andrebbe neppure dimenticato che i prodotti cinesi svolgono un ruolo importante nel sostenere i consumatori e le industrie europee. I beni cinesi convenienti e di alta qualità hanno contribuito ad attenuare le pressioni inflazionistiche e hanno fornito alle imprese forniture affidabili durante periodi di incertezza economica. Inoltre, quasi la metà delle esportazioni cinesi verso l’Europa è costituita da beni intermedi utilizzati nella produzione manifatturiera. Questi input aiutano le aziende europee a ridurre i costi di produzione, migliorare l’efficienza e mantenere la competitività sui mercati globali.

La Cina ha comunque adottato misure concrete per rispondere alle preoccupazioni europee. Sono stati compiuti forti sforzi per ampliare le importazioni dall’Ue, allargare l’accesso al mercato per i prodotti agricoli europei e rafforzare la regolamentazione e la supervisione delle esportazioni, compresi i controlli sugli articoli a duplice uso.

La Cina ha costantemente sostenuto il dialogo come il modo più efficace per gestire le differenze. Il raggiungimento di una relazione economica Cina-Ue più equilibrata dovrebbe essere perseguito attraverso una cooperazione più profonda e l’espansione degli interessi reciproci, piuttosto che attraverso restrizioni e confronto.

Più importante ancora, gli squilibri commerciali non possono essere affrontati in modo sostenibile soltanto attraverso misure commerciali difensive. La forza economica di lungo periodo dipende da produttività, innovazione e competitività. Limitare l’accesso a prodotti competitivi può ridurre le importazioni sulla carta, ma può anche aumentare i costi per i produttori, indebolire l’efficienza industriale e, in ultima analisi, imporre ulteriori oneri sui consumatori. Inoltre, fa poco per rafforzare la capacità manifatturiera del continente.

Per l’Europa, la questione più fondamentale è come rafforzare la propria capacità di innovazione e crescita in un’economia globale sempre più competitiva. Inquadrare le questioni commerciali come un tema di sicurezza economica può offrire un richiamo politico di breve periodo, ma fa poco per risolvere le sfide strutturali che le economie europee si trovano ad affrontare.

Cina e Ue restano importanti partner economici caratterizzati da complementarità e beneficio reciproco. In un momento in cui l’economia globale affronta un’incertezza crescente, l’espansione della cooperazione dovrebbe sempre essere preferita all’innalzamento di nuove barriere.

La scelta che l’Europa deve affrontare non è tra dipendenza e sicurezza economica, ma tra apertura e vincoli autoimposti. La storia ha mostrato ripetutamente che la competitività si rafforza attraverso l’impegno, l’innovazione e la cooperazione, non attraverso l’isolamento economico.

-Foto Xinhua-

(XINHUA).