NUOVA DELHI (INDIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi il presidente cinese Xi Jinping ha proposto cinque iniziative per una “maggiore cooperazione dei Paesi BRICS” nei settori dell’intelligenza artificiale, della facilitazione del commercio e degli investimenti, dell’industria digitale, della manifattura intelligente e dello sviluppo dei talenti.

Xi ha avanzato le proposte nel corso della seconda giornata del vertice BRICS a Nuova Delhi.

(ITALPRESS).