VENEZIA (XINHUA/ITALPRESS) – Zhang Yuqi (seconda da destra) e Tao Shixin (terzo da destra), registi del cortometraggio The Pigeon Ring, partecipano alla cerimonia di premiazione dell’83esima Mostra del Cinema di Venezia, il 12 settembre 2026. Ieri il cortometraggio ha vinto il Gran Premio Venice Immersive, il massimo riconoscimento della sezione Venice Immersive.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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