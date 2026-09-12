Trump a Dublino: “Mi piacerebbe vedere l’Irlanda unificata”. E sull’Iran: “La guerra finirà molto presto”

DUBLINO (IRLANDA) (ITALPRESS) – La guerra con l’Iran finirà “penso molto presto, probabilmente subito dopo le elezioni di midterm”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante una visita a Dublino. “Quando ciò accadrà, i prezzi del petrolio crolleranno”, ha assicurato. Il tycoon ha poi ribadito la sua posizione secondo cui “l’Iran non può avere un’arma nucleare”, definendola “molto semplice”.

“Non voglio creare problemi” ma “mi piacerebbe molto vedere” l’Irlanda “unificata”. Sarebbe un “grande successo per tutti” se ci fosse l’unificazione, ha aggiunto, “succederà prima o poi”. Il Regno Unito “avrà qualcosa da dire al riguardo, ovviamente, ma penso che sarebbe una cosa fantastica. Come può essere una cosa negativa?”.

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