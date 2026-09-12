Trump a Dublino: “Mi piacerebbe vedere l’Irlanda unificata”. E sull’Iran: “La guerra finirà molto presto”

IPA88431511 - US President Donald Trump during a meeting with Taoiseach Micheal Martin at Farmleigh House, Dublin, during his trip to the Republic of Ireland. Picture date: Saturday September 12, 2026.

DUBLINO (IRLANDA) (ITALPRESS) – La guerra con l’Iran finirà “penso molto presto, probabilmente subito dopo le elezioni di midterm”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante una visita a Dublino. “Quando ciò accadrà, i prezzi del petrolio crolleranno”, ha assicurato. Il tycoon ha poi ribadito la sua posizione secondo cui “l’Iran non può avere un’arma nucleare”, definendola “molto semplice”.

“Non voglio creare problemi” ma “mi piacerebbe molto vedere” l’Irlanda “unificata”. Sarebbe un “grande successo per tutti” se ci fosse l’unificazione, ha aggiunto, “succederà prima o poi”. Il Regno Unito “avrà qualcosa da dire al riguardo, ovviamente, ma penso che sarebbe una cosa fantastica. Come può essere una cosa negativa?”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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