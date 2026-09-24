Xi pronto a collaborare con Trump per mantenere relazioni Cina-USA su rotta stabile

WASHINGTON (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi il presidente cinese Xi Jinping ha affermato di essere pronto a lavorare con il presidente statunitense Donald Trump per guidare la grande nave delle relazioni sino-statunitensi su una rotta stabile verso il futuro.
Xi ha esortato i due Paesi a rafforzare la comunicazione, a cooperare con sincerità e a coesistere pacificamente.
Il presidente cinese ha formulato queste osservazioni intervenendo durante una cerimonia di benvenuto organizzata da Trump alla Casa Bianca.
(ITALPRESS).
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