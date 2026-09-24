WASHINGTON (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping arriva alla Joint Base Andrews il 23 settembre 2026 per una visita di Stato negli Stati Uniti, su invito del presidente statunitense Donald Trump. Xi e sua moglie, Peng Liyuan, sono stati accolti calorosamente all’aeroporto da Trump e da sua moglie, Melania Trump, in una rara cerimonia di benvenuto all’uscita dall’aereo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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