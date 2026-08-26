Xi parteciperà al vertice SCO ed effettuerà visite di Stato in Kirghizistan e in Egitto

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dal 30 agosto al 3 settembre, il presidente cinese Xi Jinping parteciperà al Vertice 2026 dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) a Bishkek ed effettuerà visite di Stato in Kirghizistan e in Egitto, su invito del presidente kirghiso Sadyr Japarov e del presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi, come annunciato oggi da un portavoce del ministero cinese degli Esteri.
(ITALPRESS).
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