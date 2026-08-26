Libano, media “Raid israeliani nella notte, colpite abitazioni e villaggi”

BEIRUT (ITALPRESS) – Durante la notte, raid aerei israeliani hanno colpito un‘abitazione a Nabatiyeh el-Faouqa, nel distretto di Nabatiyeh, a Taybe e a Deir Siriane, due villaggi nel distretto di Marjeyoun, situati a valle del fiume Litani. Lo scrive il quotidiano libanese L’Orient le Jour, secondo cui un carro armato israeliano ha inoltre bombardato più volte Mansouri, nel distretto meridionale di Tiro.

Nella stessa cittadina, è esploso un drone carico di esplosivo, secondo l’agenzia di stampa governativa Nna.

Un intenso fuoco di artiglieria ha colpito anche Haddatha, nel distretto di Bint Jbeil, e l’area strategica delle alture di Ali Taher, nel distretto di Nabatiyeh, la vicina collina di Dabshe e i villaggi limitrofi di Dohat Kfar Remmane e Mayfadoun.

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