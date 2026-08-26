Cina-Stati Uniti: a Pechino il terzo Dialogo Track 1.5

PECHINO (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri Cina e Stati Uniti hanno tenuto a Pechino il terzo Dialogo Track 1.5. Le due parti hanno intrattenuto scambi franchi, approfonditi e costruttivi, sottolineando come le relazioni sino-statunitensi rivestano un’importanza vitale e si trovino attualmente in una fase cruciale.

Entrambe le parti hanno espresso la necessità di attuare congiuntamente l’importante consenso raggiunto dai due capi di Stato, di basarsi sul nuovo orientamento delle relazioni costruttive Cina-USA improntate alla stabilità strategica, di rafforzare la comunicazione e il dialogo e di accrescere la fiducia politica reciproca.

I rappresentanti hanno inoltre chiesto di promuovere gli scambi e la cooperazione in settori quali economia e commercio, scambi interpersonali e culturali, cooperazione a livello subnazionale, sanità, intelligenza artificiale e sicurezza alimentare, al fine di gestire adeguatamente le divergenze e affrontare congiuntamente le sfide globali.

Il dialogo è stato organizzato congiuntamente dal Dipartimento internazionale del Comitato centrale del Partito comunista cinese (PCC) e dall’Asia Society statunitense. Liu Haixing, a capo del Dipartimento internazionale, ha partecipato all’evento e tenuto un discorso programmatico.

Circa 40 rappresentanti cinesi e statunitensi hanno partecipato al dialogo, tra cui esponenti dei dipartimenti governativi cinesi competenti in materia, dei governi locali, di think tank e università, oltre a personalità statunitensi del mondo strategico e imprenditoriale, come John L. Thornton, co-presidente del Consiglio di amministrazione dell’Asia Society.

(ITALPRESS).