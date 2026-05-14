Cina: madre e cuccioli di leopardo delle nevi fotografati nel Sichuan (1)

GARZE (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei leopardi delle nevi fotografati nella contea di Shiqu, nella prefettura autonoma tibetana di Garze, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 12 maggio 2026. Tre leopardi delle nevi, una madre e i suoi cuccioli, sono stati fotografati qui ieri. Noti come i “re delle montagne innevate”, i leopardi delle nevi sono sottoposti in Cina a protezione nazionale di prima classe. Sono originari delle montagne innevate dell’Asia centrale e meridionale e fungono da barometro per la salute dell’intero ecosistema d’alta quota.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).