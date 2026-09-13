NUOVA DELHI (INDIA) (XINHUA/ITALPRESS) – I leader dei Paesi BRICS posano per una foto di gruppo durante la prima sessione del 18esimo Vertice BRICS a Nuova Delhi, in India, il 12 settembre 2026. Ieri, la sessione ha visto anche la partecipazione del presidente cinese Xi Jinping.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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