GIACARTA (INDONESIA) (ITALPRESS) – Una persona sarebbe morta e altre 102 sono state tratte in salvo dopo che un traghetto in servizio tra le isole indonesiane di Giava e il Borneo è stato colpito dal maltempo. E’ il bilancio provvisorio di un’operazione di soccorso scattata dopo che si erano persi i contatti con la nave Virgo Transport 8, che trasportava 243 persone, a causa del maltempo. Le squadre di soccorso sono riuscite a evacuare 103 persone dalla nave. In precedenza, era stato comunicato che si erano persi i contatti con l’imbarcazione dopo che questa era stata colpita dalla tempesta.

– foto IPA Agency –

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