VENEZIA (ITALPRESS) – Un contributo di 1,5 milioni di euro del Fondo Comuni Confinanti per la riqualificazione dei fabbricati di Malga Losch, nel territorio di Voltago Agordino. È quanto previsto dalla convenzione sottoscritta dal presidente del Fondo Dario Bond e dal sindaco Giuseppe Schena, che disciplina l’attuazione del progetto strategico.

L’intervento ha un costo complessivo di 1,5 milioni di euro, interamente coperti dal contributo concesso dal Fondo. Il progetto punta a recuperare e riqualificare gli edifici della malga, migliorare le condizioni di accessibilità e sicurezza della strada silvo-pastorale e intervenire sulla rete dei sottoservizi e degli impianti.

“Su Malga Losch mettiamo un milione e mezzo di euro per recuperare i fabbricati e migliorare le condizioni di accesso a una struttura che potrà essere utilizzata anche per attività didattiche e turistiche – dichiara il presidente del FCC e assessore regionale alla Montagna Dario Bond -. E’ questo il senso degli interventi del Fondo Comuni Confinanti: finanziare progetti precisi, costruiti sulle esigenze dei Comuni, e dare loro la possibilità di intervenire su beni e infrastrutture che hanno un valore per il territorio. Ora l’obiettivo è iniziare quanto prima i lavori”.

Il progetto punta a migliorare le condizioni della struttura e le possibilità di fruizione dell’area, attraverso un insieme coordinato di opere che riguardano gli edifici, la viabilità di accesso e le dotazioni necessarie al loro utilizzo. Si prevede infatti la sistemazione del sedime della strada silvo-pastorale, la ristrutturazione e riqualificazione dei fabbricati e gli interventi sulle reti dei sottoservizi e sugli impianti.

La componente relativa alla strada silvo-pastorale è finalizzata a migliorarne la sicurezza e la fruibilità, un aspetto importante per consentire di raggiungere la malga in condizioni più adeguate. Parallelamente, il recupero dei fabbricati e l’adeguamento delle reti e degli impianti concorrono a rendere la struttura più funzionale e a sostenerne le future possibilità di utilizzo. Tra gli obiettivi indicati dal progetto rientra anche la promozione di attività didattiche e turistiche, così da ampliare le occasioni di fruizione di Malga Losch.

La conclusione del progetto è prevista entro il 31 dicembre 2029.

-Foto Regione Veneto-

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