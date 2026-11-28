VENEZIA (ITALPRESS) – “Dei circa 4000 posti fantasma nelle residenze per anziani del Veneto, 1898 potranno essere redistribuiti a partire da agosto 2027”. Ad annunciarlo è il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, che nei giorni scorsi aveva manifestato l‘ipotesi di fissare un limite temporale entro il quale le RSA dovranno attivare i posti letto previsti oppure rinunciarvi.

“Alle strutture che non hanno attivato l’iter di autorizzazione e di accreditamento per quei quasi 2000 posti letto concederemo 90 giorni a partire da oggi. Dopo il 28 febbraio 2027 scatterà la ghigliottina e i posti saranno redistribuiti ad altri operatori in base alla pianificazione territoriale che sarà realizzata entro il 31 agosto dai nuovi Ambiti territoriali sociali e dalle Ulss – aggiunge Stefani -. Massima attenzione sarà rivolta anche agli altri circa 2000 posti letto fantasma, per i quali tuttavia l’iter di messa in funzione risulta già in corso. L’obiettivo è arrivare ad azzerare le mancate attivazioni, venendo incontro alle esigenze di utenti e famiglie”.

“Siamo di fronte ad una sfida epocale– conclude il Presidente-, dobbiamo affrontarla insieme, come comunità, dando risposte concrete ai bisogni reali delle persone. I posti letto sono un diritto dei cittadini, non degli enti gestori”.

-Foto Regione Veneto-

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