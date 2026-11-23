SAN BELLINO (ROVIGO) (ITALPRESS) – A San Bellino, piccolo comune del Polesine, è nato Bellina, un progetto pilota sviluppato dal Comune insieme a Meeple, uno spin off dell’Università di Padova che punta a rivoluzionare il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione attraverso l’intelligenza artificiale. L’obiettivo è quello di permettere ai residenti di dialogare con il Comune come farebbero con una normale chat, ottenendo informazioni o avviando pratiche amministrative in pochi istanti e con un linguaggio naturale. Alla base del progetto c’è una scelta compiuta anni fa: investire sulla connettività. San Bellino è stato uno dei primi comuni italiani delle aree bianche a essere raggiunto dalla fibra ottica del Piano Banda Ultra Larga di Open Fiber.

“San Bellino – sottolinea il sindaco Aldo D’Achille – ha fatto dell’innovazione digitale un elemento centrale per lo sviluppo del territorio. Dal 2017 il Comune è interamente cablato in fibra, una scelta che ha favorito anche nuove attività e il lavoro da remoto. Oggi questa infrastruttura permette di sfruttare al meglio le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Il Comune ha infatti introdotto uno strumento in grado di interagire con cittadini e dipendenti. Le risposte vengono elaborate sulla base di dati certi e documenti ufficiali dell’amministrazione. L’obiettivo è offrire informazioni precise, rapide e realmente utili. La tecnologia può inoltre contribuire a semplificare i rapporti con la pubblica amministrazione”.

Il progetto mira a ridurre i tempi burocratici attraverso un assistente virtuale in grado di rispondere ai cittadini e

avviare pratiche amministrative; garantire maggiore accessibilità ai servizi comunali tramite un’interfaccia semplice e basata sul linguaggio naturale; fornire più tempo per i dipendenti comunali da dedicare alle attività a maggior valore aggiunto e al rapporto

umano con la cittadinanza.

Dario Da Re, socio fondatore di Meeple, sottolinea che “per i cittadini, l’obiettivo è offrire servizi sempre più efficienti e rendere il rapporto con la pubblica amministrazione più rapido e flessibile. Per sostenere questa trasformazione, saranno necessari importanti investimenti nelle infrastrutture digitali del Paese”.

“Il caso di San Bellino – afferma Maurizio Bua, Regional Manager Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Open Fiber – dimostra come l’infrastruttura digitale possa diventare uno strumento concreto di sviluppo. Senza una rete veloce e affidabile non è possibile costruire nuove opportunità per il territorio.

La fibra permette di accedere a nuovi servizi e di favorire l’innovazione. Per i comuni sotto i 5 mila abitanti rappresenta un’opportunità importante per migliorare i servizi ai cittadini. L’infrastruttura consente di sfruttare pienamente le potenzialità offerte dalla digitalizzazione”.

-foto f29/Italpress –

(ITALPRESS).

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