VENEZIA (ITALPRESS) – Un milione e 450.000 euro per proseguire la lotta al bostrico tipografo, rafforzare il monitoraggio delle foreste, sostenere la ricerca scientifica e finanziare il ripristino delle superfici boschive danneggiate. La Giunta regionale ha approvato un nuovo pacchetto di interventi per contrastare la diffusione dell’Ips typographus, l’insetto che negli ultimi anni ha provocato danni ingenti alle foreste di abete rosso, soprattutto nelle aree montane già segnate dalla tempesta Vaia. “Il bostrico è stato una seconda Vaia per le nostre foreste. Dopo gli schianti provocati dalla tempesta, abbiamo dovuto affrontare un’infestazione che ha colpito migliaia di ettari di bosco, mettendo a dura prova il patrimonio forestale delle nostre montagne – dichiara l’assessore regionale a Foreste e Montagna Dario Bond -. In Veneto sono stati interessati circa 11-12.000 ettari, in un fenomeno che ha coinvolto complessivamente circa 40.000 ettari nel Nordest. Il picco dell’infestazione è stato raggiunto nel biennio 2022-2023 e oggi siamo in una fase di rientro, ma sarebbe un errore pensare che il problema sia definitivamente risolto. Il bostrico non è debellato e dobbiamo continuare a presidiare il territorio”. Il nuovo piano regionale si articola in sei linee di intervento, con una combinazione di azioni direttamente operative e attività di ricerca e sperimentazione.

Nel dettaglio, 200.871,67 euro sono destinati a integrare il Programma di Sistemazione Idraulico-forestale regionale, con particolare riferimento agli interventi estensivi di taglio fitosanitario e all’allestimento di piante esca nelle zone con un grado di infestazione ancora importante. Altri 106.000 euro finanzieranno, col supporto di Veneto Agricoltura, le attività operative di monitoraggio della dinamica delle popolazioni di bostrico attraverso trappole a feromone, tradizionali e semiautomatiche, e l’individuazione di nuovi nuclei di infestazione. Ulteriori 130.000 euro saranno destinati alla collaborazione con l’Università di Padova per aggiornare il monitoraggio annuale delle superfici forestali interessate dall’infestazione, sviluppare strumenti digitali dedicati e condurre prove sperimentali per la protezione del legname in catasta, oltre che per lo studio di un parassita successivo al bostrico – Hylobius abietis – che potrebbe creare dei problemi alla rinnovazione di abete rosso.

Sempre l’UniPd si occuperà, con un finanziamento di 150.000 euro, di studiare la diffusione e l’impatto dei microrganismi fitopatogeni che colpiscono l’apparato radicale dell’abete rosso, soprattutto delle piccole piante. Questi organismi possono compromettere la rinnovazione forestale, sia quella naturale sia quella derivante dai rimboschimenti. 150.000 euro saranno impiegati per studiare l’evoluzione delle foreste dopo i danni provocati dall’infestazione, anche alla luce dei cambiamenti climatici. Il lavoro comprenderà il monitoraggio della rinnovazione naturale, la realizzazione di mappe di suscettibilità, la valutazione delle ripercussioni sulla funzione di protezione idrogeologica dei boschi e l’elaborazione di indirizzi per la gestione selvicolturale e il ripristino delle aree colpite. Infine, 713.376,89 euro saranno trasferiti ad Avepa per finanziare le domande risultate ammissibili, ma rimaste escluse per insufficienza delle risorse disponibili, nell’ambito del bando regionale approvato per il ripristino delle risorse forestali danneggiate e la ricostituzione del patrimonio boschivo regionale.

“In questo modo interveniamo su tutti gli aspetti del problema – prosegue Bond -: dalla lotta attiva nelle zone infestate alla ricerca sulle cause che possono compromettere la rinascita dei boschi, fino al sostegno a chi ha già presentato domanda per ripristinare le superfici danneggiate. E’ importante anche il lavoro con le Università di Padova e con Veneto Agricoltura: dobbiamo disporre di strumenti sempre più precisi e conoscenze scientifiche che ci consentano di anticipare i fenomeni di infestazione”. La questione, infatti, non riguarda soltanto il contenimento dell’insetto. Le foreste colpite devono recuperare le proprie funzioni ambientali e protettive: “Dopo Vaia e dopo il bostrico abbiamo visto quanto sia fragile un patrimonio forestale lasciato senza interventi e quanto sia importante una gestione attiva e programmata. Occorre accompagnare il rinnovamento del bosco, favorire popolamenti più resilienti e proteggere le funzioni che la foresta svolge, dalla sicurezza idrogeologica alla biodiversità, fino alla filiera del legno e all’economia della montagna”, conclude l’assessore.

– foto IPA Agency –

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