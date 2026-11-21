VENEZIA (ITALPRESS) – Nuove risorse per completare il progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo di atletica leggera di Vallesella, a Domegge di Cadore. Il presidente del Fondo Comuni Confinanti Dario Bond ha firmato l’atto aggiuntivo alla convenzione con il Comune, che aggiorna il finanziamento dell’intervento e i termini per la sua conclusione. Il costo complessivo del progetto ammonta a 1.690.000 euro, interamente finanziati dal Fondo Comuni Confinanti. Al milione e 500.000 euro già previsti dalla programmazione iniziale si aggiungono 190.000 euro di risorse integrative per rispondere all’aumento dei costi e alle necessità di completamento funzionale delle opere. L’intervento prevede la realizzazione di tribune coperte, spogliatoi e locali di servizio a supporto dell’impianto di atletica leggera di Vallesella, una struttura che rappresenta un punto di riferimento per l’intero comprensorio cadorino. Attualmente il campo non dispone di tribune e gli spogliatoi si trovano in una struttura precaria, utilizzata anche come deposito dalle società sportive.

“Con questo atto aggiuntivo confermiamo un impegno concreto nei confronti di Domegge e di tutto il Cadore – dichiara l’assessore regionale alla Montagna e presidente del Fondo Comuni Confinanti Dario Bond -. Quando un progetto è strategico per un territorio, il nostro compito è fare in modo che possa essere realizzato nelle condizioni necessarie, anche alla luce degli aumenti dei costi e delle esigenze che emergono durante il percorso. Per questo abbiamo lavorato per garantire le risorse integrative necessarie”. “L’impianto di Vallesella è una struttura con una funzione sovracomunale, in un territorio montano dove poter praticare atletica leggera a questi livelli non è scontato. Investire qui significa dare maggiori opportunità agli atleti e alle società sportive, creare le condizioni per ospitare competizioni di livello regionale e interregionale e rafforzare il ruolo dello sport nella vita delle nostre comunità. Le infrastrutture sportive sono servizi per i residenti, ma possono anche diventare un’opportunità per attrarre manifestazioni e valorizzare il territorio”. L’atto aggiuntivo aggiorna inoltre il termine per la conclusione del progetto, fissandolo al 31 dicembre 2029.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).