Veronafiere istituisce il premio “E’ Arte” in collaborazione con Aneri

VERONA (ITALPRESS) – Veronafiere istituisce il premio “È Arte”, in collaborazione con Aneri, per rendere omaggio a personalità che hanno contribuito alla crescita di ArtVerona e al rafforzamento del dialogo tra la manifestazione e il sistema dell’arte. Il riconoscimento è stato conferito oggi, in occasione della seconda giornata della fiera, a Patrizia Nuzzo e Giorgio Fasol, due figure che hanno accompagnato ArtVerona in tutte le sue 21 edizioni, contribuendo nel tempo alla costruzione della sua identità culturale. Sono intervenuti alla premiazione Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, Giovanni Sacripante, direttore generale di Veronafiere, Marta Ugolini, assessora alla Cultura del Comune di Verona, Giancarlo Aneri, imprenditore e proprietario della cantina Aneri, insieme al figlio, Alessandro Aneri.

“Desidero ringraziare per questo risultato la direttrice artistica Laura Lamonea e tutto il team di ArtVerona, insieme alle gallerie e ai partner che hanno creduto nel progetto. La crescita di una manifestazione si misura anche nella capacità di costruire relazioni durature e di coinvolgere interlocutori diversi nella valorizzazione dell’arte contemporanea. È questo il senso del riconoscimento che oggi consegniamo a Patrizia Nuzzo e Giorgio Fasol, due veri amici di ArtVerona, al nostro fianco fin dalla prima edizione. Con questo premio vogliamo esprimere la gratitudine di Veronafiere per il loro contributo alla storia della manifestazione e al suo rapporto con il mondo dell’arte” ha dichiarato il presidente Bricolo.

Il riconoscimento si affianca ai 12 premi previsti nell’edizione 2026 di ArtVerona, tre dei quali introdotti quest’anno. Un sistema di iniziative che sostiene concretamente gli artisti e il lavoro delle gallerie, promuovendo il coinvolgimento di imprese e fondazioni nella ricerca artistica contemporanea e favorendo nuove opportunità di visibilità e sviluppo anche oltre i giorni della fiera.

Il premio “È Arte” nasce dalla collaborazione con Aneri e si concretizza in una speciale bottiglia di Amarone Aneri con un’etichetta d’artista realizzata da Mimmo Paladino, pittore, scultore e incisore tra i protagonisti dell’arte contemporanea italiana. L’iniziativa celebra l’incontro tra la creatività artistica e la cultura enologica, mettendo in relazione due espressioni di eccellenza del Made in Italy. Una collaborazione che traduce in un progetto concreto la volontà di avvicinare mondi diversi, creando occasioni di confronto tra arte, impresa e territorio.

Il nome “È Arte” richiama volutamente “È Giornalismo”, il premio ideato da Giancarlo Aneri e divenuto negli anni un riconoscimento di riferimento nel panorama dell’informazione italiana. Un legame che ne riprende lo spirito, trasferendolo al mondo dell’arte moderna e contemporanea, per valorizzare personalità che con il proprio impegno hanno contribuito alla sua crescita e diffusione.

In questa prospettiva si sviluppa anche InterFiera, il progetto di Veronafiere che promuove connessioni e sinergie tra le proprie manifestazioni, mettendo in relazione ArtVerona con Vinitaly, Marmomac e Fieracavalli. L’obiettivo è ampliare il pubblico dell’arte, coinvolgere nuovi interlocutori e favorire la partecipazione delle imprese alla realizzazione di progetti culturali, riconoscendo alla cultura un ruolo strategico nei processi di innovazione e valorizzazione del territorio.

La collaborazione con Aneri rappresenta un esempio concreto di questo approccio: un dialogo tra competenze e sensibilità differenti che trova nell’arte un terreno comune di incontro e condivisione.

– foto ufficio stampa Veronafiere –

(ITALPRESS).