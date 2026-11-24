BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Parlamento europeo ha dato oggi il via libera definitivo all’aggiornamento delle norme sul sostegno ai produttori europei di alimenti biologici. Il testo è passato con 486 voti favorevoli, 39 contrari e 140 astensioni.

Il logo biologico dell’UE potrà essere usato su etichette, presentazione e pubblicità dei prodotti importati da paesi extra-UE solo se questi rispettano standard equivalenti e, dove previsto, requisiti supplementari di produzione e controllo analoghi a quelli europei.

L’obiettivo è rafforzare la fiducia dei consumatori e garantire parità di condizioni tra produttori UE e dei paesi terzi.

Le piccole imprese che vendono prodotti biologici sfusi direttamente ai consumatori potranno essere esentate dalla certificazione se vendono meno di 10.000 kg l’anno e fatturano meno di 40.000 euro. Le soglie sono raddoppiate rispetto alle precedenti (5.000 kg e 20.000 euro).

Per prevenire la contaminazione crociata tra colture biologiche e non biologiche e superare le divergenze interpretative tra Stati membri, la Commissione pubblicherà entro il 31 dicembre 2031 orientamenti sulle buone pratiche per le aziende agricole.

“Il mio obiettivo è dotare questo settore vitale di un quadro normativo stabile, coerente e prevedibile”, ha dichiarato la relatrice Camilla Laureti (S&D, IT), sottolineando che servono anche investimenti e sostegno attraverso la Politica agricola comune.

L’accordo provvisorio dovrà ora essere approvato formalmente dal Consiglio. Il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

Il provvedimento nasce dalla sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2024, secondo cui i prodotti importati riconosciuti in base ad accordi di equivalenza non possono usare il logo biologico UE. Un Eurobarometro del 2024 indica il logo come l’etichetta alimentare più conosciuta tra gli europei.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).