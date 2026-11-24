ROMA (ITALPRESS) – Con 204 miliardi di euro di fatturato, il 12,5% del valore aggiunto e il 13,3% dell’occupazione del manifatturiero italiano, l’industria alimentare e delle bevande si conferma un pilastro dell’economia nazionale. Nel 2025 il valore aggiunto cresce dell’8% a prezzi correnti e dell’1,4% in termini reali, mentre l’occupazione raggiunge 464 mila unità di lavoro (+0,8%), in controtendenza rispetto al manifatturiero. È quanto emerge dalla quarta edizione del Rapporto CREA sull’industria alimentare e delle bevande, realizzato dal centro di Politiche e Bioeconomia, nell’ambito della Rete Nazionale della PAC.

Nel confronto europeo, l’Italia si colloca al terzo posto nell’UE per fatturato, sia nell’alimentare sia nelle bevande nonchè per valore aggiunto del comparto nel suo complesso. Nel 2025 il fatturato alimentare registra un +5,4%, mentre quello delle bevande segna una flessione dell’1,4%. Significative le differenze di produttività: circa 128 mila euro per occupato nelle bevande, contro i 68,5 mila dell’alimentare e gli 81,9 mila della manifattura. Escludendo i prodotti da forno e farinacei, il dato dell’alimentare sale a 83,8 mila euro.

Sul fronte internazionale, l’andamento è a due velocità: l’export alimentare aumenta del 6,6%, raggiungendo 49,5 miliardi di euro, mentre quello delle bevande arretra del 2,7%, a 12 miliardi, soprattutto per la contrazione delle vendite di vino e altri alcolici. Anche gli Stati Uniti registrano una battuta d’arresto: le esportazioni agroalimentari italiane verso il Paese si attestano a 7,55 miliardi (-4,2%), in un contesto segnato dall’aumento dei dazi nella seconda metà dell’anno. Nel complesso, l’export di prodotti trasformati e bevande del Made in Italy raggiunge 45,8 miliardi di euro (+2,9%), pari al 74,4% delle esportazioni del settore.

A trainare sono i prodotti di seconda trasformazione (+9% circa), soprattutto dolciari, caffè torrefatto e prodotti da forno. Germania, Stati Uniti, Francia e Regno Unito concentrano quasi la metà delle vendite: la Germania è il primo mercato, con 7 miliardi di euro, seguita dagli Stati Uniti con 6,54 miliardi. A fine 2025 le imprese attive sono 57.546 (-1,3% rispetto all’anno precedente). Crescono soltanto le società di capitale (+1,9%), a conferma di una progressiva evoluzione verso assetti organizzativi più strutturati. Il Nord concentra la quota maggiore di addetti, fatturato e valore aggiunto, mentre nel Mezzogiorno il settore ha un peso relativo più elevato sull’occupazione manifatturiera: 21,3% nel Sud e 30,5% nelle Isole. Lombardia ed Emilia-Romagna guidano l’export alimentare, con quote rispettivamente del 19,1% e del 18,9%.

Rapporto dedica un focus ai prodotti da forno e farinacei, comparto di primo piano per numero di imprese ed esportazioni. Nel 2025 le vendite all’estero superano i 9 miliardi di euro, con un avanzo commerciale vicino a 7,2 miliardi. Rispetto al 2019, l’export registra un incremento del 75% in valore e del 22% in quantità. Germania, Francia e Stati Uniti sono i principali mercati di destinazione. Il comparto presenta una struttura articolata, in cui convivono una diffusa componente artigianale e segmenti industriali più strutturati. Il 2026: un semestre di assestamento.

Nel primo semestre la produzione dell’industria alimentare e delle bevande è in lieve crescita e le esportazioni sono in linea con lo stesso periodo del 2025 (+0,3%), mentre le importazioni si riducono del 3,9%, con un miglioramento della bilancia commerciale. Tra i prodotti del Made in Italy crescono prodotti da forno, caffè torrefatto e formaggi a denominazione di origine, mentre sono più deboli vino e olio di oliva. Al 30 giugno le imprese attive sono 57.016, l’1,6% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Prosegue così il ridimensionamento della base imprenditoriale, che però rallenta: le cessazioni diminuiscono del 3,8%, le iscrizioni restano stabili e il saldo migliora. La riduzione si concentra soprattutto in alcune regioni del Mezzogiorno.

– Foto ufficio stampa CREA –

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