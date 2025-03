Vance in visita in Groenlandia “Parleremo degli interessi degli Usa”

NUUK (GROENLANDIA) (ITALPRESS) – Il vicepresidente americano JD Vance è atterrato in Groenlandia alla base aerea Usa di Pituffik. Al suo arrivo, secondo quanto riporta il Guardian, Vance è stato accolto dai militari della base con cui ha scherzato prima di andare a pranzo osservando che “per essere onesti, fa piuttosto freddo qui”. Vance ha ribadito l’interesse da parte dell’amministrazione Trump per la Groenlandia e per la sicurezza della regione dell’Artico.

“Come avete sentito, abbiamo un certo interesse per la Groenlandia da parte dell’amministrazione Trump, quindi ne parleremo un po’ con i nostri amici nei media”, ha spiegato vance aggiungendo che “il presidente è davvero interessato alla sicurezza dell’Artico. Come tutti sapete, è un grosso problema, e diventerà ancora più grande nei prossimi decenni”. Vance ha inoltre spiegato che con il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz “parleranno con il comando di cosa fa esattamente la base e di tutti i modi per contribuire alla sicurezza nazionale”.

Nella delegazione che accompagna Vance sono inclusi anche il segretario all’Energia Chris Wright, e il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Mike Waltz.

