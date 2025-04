Usa-Israele, lunedì Netanyahu incontrerà Trump alla Casa Bianca

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu partirà domenica per Washington in vista di un incontro con il presidente Donald Trump previsto per lunedì 7 aprile alla Casa Bianca. La visita segue a una conversazione telefonica tra i due leader avvenuta nella giornata di venerdì.

Si prevede che gli argomenti principali che verranno trattati nel corso del bilaterale riguarderanno la possibile azione militare contro gli impianti nucleari iraniani, la guerra in Medio Oriente, il futuro di Gaza, la campagna di bombardamenti degli Stati Uniti contro i jihadisti Houthi sostenuti dall’Iran nello Yemen e la recente introduzione di dazi da parte di Trump per quanto riguarda i prodotti israeliani.

Netanyahu sarà il primo leader straniero ad essere ricevuto alla Casa Bianca per la seconda volta dall’inizio del secondo mandato di Trump. L’ultimo incontro risale allo scorso febbraio, occasione in cui il tycoon suggerì che i palestinesi sfollati da Gaza dovrebbero essere reinsediati “in modo permanente” al di fuori del territorio devastato dalla guerra.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).