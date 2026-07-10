Spagna, bosco in fiamme vicino ad Almería: almeno 12 morti

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Dodici persone sono morte in un incendio boschivo vicino ad Almería, nel sud della Spagna, nella tarda serata di giovedì. Secondo quanto riferito dalle autorità regionali, alcune vittime sono state ritrovate all’interno di veicoli, nella frazione di Bedar.

Circa 150 vigili del fuoco, supportati da cinque autopompe, hanno cercato di arginare le fiamme. Durante il rogo sono rimaste ferite almeno sei persone, tra cui una donna che ha riportato ustioni e un’altra persona per intossicazione da fumo, entrambe trasportate in ospedale.

Antonio Sanz, responsabile regionale dei servizi di emergenza, ha definito le morti “una tragedia senza precedenti”.

Le autorità non hanno ancora confermato la causa dell’incendio ma secondo quanto riferito dai testimoni, l’incendio potrebbe essere divampato in seguito alla caduta di un cavo elettrico, che avrebbe incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente nel bosco circostante.

SANCHEZ “PROFONDA TRISTEZZA”

“Profonda tristezza e desolazione di fronte alle terribili conseguenze dell’incendio che sta colpendo la provincia di Almería”. Così il premier spagnolo Pedro Sanchez in un post su X. “Desidero esprimere il mio cordoglio alle famiglie delle vittime dell’incendio boschivo di Los Gallardos” e “auguro una pronta guarigione ai feriti ed esprimo la mia solidarietà a tutti i cittadini colpiti”, ha concluso.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).