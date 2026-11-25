ROMA (ITALPRESS) – Washington guarda all’industria automobilistica per accelerare il potenziamento della propria base industriale della difesa e incrementare la produzione di sistemi militari su larga scala. Il Pentagono ha avviato interlocuzioni con Ford, General Motors e Magna International per valutare l’impiego delle capacità manifatturiere e tecnologiche del settore automobilistico nella realizzazione di veicoli, sistemi autonomi e componenti destinati alle forze armate statunitensi.

A delineare i contorni dell’iniziativa sono il Wall Street Journal e The Hill, secondo cui il dipartimento della Guerra intende ampliare la platea dei fornitori militari coinvolgendo aziende tradizionalmente orientate al mercato civile. General Motors starebbe esaminando la possibilità di produrre motori per droni, mettendo a disposizione le proprie competenze nei sistemi di propulsione convenzionale ed elettrica. Ford ha confermato i contatti con la Difesa per lo sviluppo di soluzioni in grado di coniugare prestazioni operative, affidabilità e contenimento dei costi. Le prospettive di collaborazione si estendono anche al comparto spaziale: nei giorni scorsi il gruppo ha annunciato un accordo per acquisire una partecipazione di minoranza in Revolution Space, società statunitense specializzata in tecnologie spaziali avanzate.

Il coinvolgimento dei grandi costruttori automobilistici consentirebbe alla Difesa americana di accedere a infrastrutture manifatturiere consolidate, processi produttivi automatizzati e filiere di approvvigionamento strutturate, riducendo i tempi necessari per incrementare i volumi delle forniture. La possibile integrazione di queste capacità nella filiera militare rappresenta un’opportunità per diversificare il sistema degli approvvigionamenti del Pentagono.

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