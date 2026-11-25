ROMA (ITALPRESS) – La Cia e l’Ufficio del direttore dell’intelligence nazionale (Odni) degli Stati Uniti sono stati oggetto di una presunta intrusione informatica che ha interessato una piattaforma destinata alla raccolta e all’analisi di informazioni non classificate. Lo riferisce la Cnn, citando quattro fonti a conoscenza dell’accaduto, confermando quanto anticipato dal New York Times.

Il sistema compromesso supporta le attività di intelligence da fonti aperte (Osint), attraverso l’elaborazione di dati pubblicamente accessibili, immagini satellitari commerciali e informazioni acquisite da fornitori privati.

“Non si sono verificate interruzioni delle capacità operative critiche o dei sistemi classificati”, ha dichiarato un funzionario dell’Odni all’emittente statunitense. La Cia non ha rilasciato commenti. Secondo le prime indicazioni riportate dalla Cnn, l’attacco potrebbe essere riconducibile a soggetti operanti dalla Cina, sebbene non siano emersi elementi sufficienti per attribuirne la responsabilità al governo di Pechino. Restano da accertare l’entità della violazione e la natura delle informazioni eventualmente sottratte.

La compromissione di una piattaforma Osint potrebbe consentire agli aggressori di acquisire indicazioni sulle priorità investigative e informative dell’intelligence americana, anche senza accedere a documenti classificati. L’episodio segue le recenti intrusioni informatiche ai danni dell’Fbi, tra cui quella nel National Crime Information Center (Ncic), banca dati nazionale utilizzata dalle forze dell’ordine per consultare informazioni su mandati di arresto, persone ricercate e beni rubati. Secondo le fonti della Cnn, non emergerebbero collegamenti tra i due episodi. Le autorità statunitensi non hanno ancora reso pubblica un’attribuzione formale dell’attacco.

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(ITALPRESS).